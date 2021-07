Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Betrunkener Autofahrer

Über eine Verkehrsinsel und ein Verkehrszeichen fuhr am Sonntag in Heidenheim ein 59-Jähriger.

Ulm (ots)

Ein Zeuge sah den Audi gegen 10 Uhr in der Schloßhausstraße fahren. Der war über eine Verkehrsinsel gefahren und hatte ein Verkehrszeichen umgefahren. Seine Fahrt setzte der Fahrer fort. Der Zeuge hatte sich das Kennzeichen notiert. Eine Polizeistreife entdeckte den beschädigten Audi wenige Minuten später an der Halteranschrift. Der Audi war stark beschädigt und an einem Reifen zischte die Luft heraus. In seiner Wohnung befand sich der betrunkene Autofahrer. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Er musste die Polizisten zur Blutprobe begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro.

+++++++ 1376877

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell