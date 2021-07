Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Betrunken zum Nachschub Kaufen - Betrunken ist ein 51-Jähriger am Samstagmorgen in Dietenheim zum Getränkemarkt gefahren.

Ulm (ots)

Noch vor Ladenöffnung wollte der 51-Jährige am Samstagmorgen den Getränkemarkt betreten. Der dortige Mitarbeiter machte den Mann darauf aufmerksam, dass noch nicht geöffnet sei und stellte Alkoholgeruch bei ihm fest. Der 51-Jährige wankte daraufhin zu seinem Fahrzeug und fuhr davon. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Beamte des Polizeireviers Ulm-West trafen den polizeibekannten Mann in seiner Wohnung an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert deutlich über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit. Bei dem 51-Jährgen wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein durfte er den Beamten aushändigen. Er wird wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige gebracht.

+++++++++++++++++++ (1371104) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell