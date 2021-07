Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbilk - E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unterbilk - E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt Mittwoch, 30. Juni 2021, 22 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern am späten Abend in Unterbilk verletze sich eine E-Scooter-Fahrerin so schwer, dass sie zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr die 32 Jahre alte Frau mit einem E-Scooter die Martinstraße, aus Richtung Bilker Kirche kommend, in Richtung Volmerswerther Straße. Sie überfuhr dabei die Straßenbahnschienen und verlor auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über den Scooter. In der Folge stürzte sie zu Boden und verletzte sich schwer.

