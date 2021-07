Polizei Düsseldorf

POL-D: ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 46 - Mönchengladbach - Senior bei Alleinunfall schwer verletzt

Mittwoch, 30. Juni 2021, 20:30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend auf der A 46 bei Mönchengladbach verletzte sich ein Senior schwer, nachdem er mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen war.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 83 Jahre alte Mann aus Krefeld mit seinem Opel das Autobahndreieck Wanlo, aus Richtung Düsseldorf kommend, zur A 61 in Richtung Venlo. Im Bereich einer dortigen Rechtskurve verlor der Mann aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in der aufsteigenden Böschung zum Stillstand. Der Senior verletzte sich schwer und musste zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

