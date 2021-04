Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

Kempen (ots)

In der Zeit von Samstag 18.00 Uhr bis Sonntag 14.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in mindestens vier Mehrfamilienhäuser auf der Wambrechiesstraße in Kempen einzubrechen. An allen Hauseingangstüren waren Hebelmarken erkennbar. Sämtliche Türen hielten den Hebelversuchen stand. Hinweise werden, an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten/UR (271)

