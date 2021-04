Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Kempen (ots)

Am Samstag, 3. April 2021, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 59jähriger Mann aus Düsseldorf mit seinem PKW die Otto-Schott-Straße und wollte an der Einmündung zur Kerkener Straße nach rechts in Richtung Kerken abbiegen. Ein 51jähriger Mann aus Kempen beabsichtigte mit seinem Fahrrad auf einer markierten Radfahrerüberfahrt die Otto-Schott-Straße in Richtung Kerken zu überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß, wobei sich der Radfahrer leicht verletzte. Am Fahrrad entstand kein Schaden, am PKW nur Lackkratzer./ fd (269)

