Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer

Anrath (ots)

Am Sonntag,den 4. April 2021, gegen 09:40 Uhr, befuhr eine 20jähriger Frau aus Viersen mit ihrem PKW die Viersener Straße aus Anrath kommend in Fahrtrichtung Venloer Straße. Zeitgleich befuhr ein 84-jähriger Mann aus Willich mit seinem Fahrrad den Radweg der Venloer Straße aus Viersen kommend in Richtung Neersen. An der Einmündung zur Venloer Straße bemerkte die PKW-Fahrerin den Radfahrer zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. /HJR (270)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell