Polizei Düren

POL-DN: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Jülich (ots)

Einen Schaden in Höhe von geschätzt 3000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer, der nach einem Verkehrsunfall davonfuhr. Nach ihm sucht nun die Polizei.

Das Unfallgeschehen ereignete sich im Laufe des Samstags auf dem Walramplatz in Jülich. Dort stellte ein 33-jähriger Dürener seinen Wagen gegen 12:00 Uhr ab und kehrte gegen 17:20 Uhr dorthin zurück. Er bestieg sein Fahrzeug und machte sich auf den Weg nach Hause, als er von mehreren Verkehrsteilnehmern auf den Zustand seines Autos aufmerksam gemacht wurde. Es stellte sich heraus, dass die hintere linke Fahrzeugseite deutlich sichtbar beschädigt war, was laut Angaben des Fahrers nur während des Parkens auf dem Walramplatz geschehen sein konnte. Ein Zeuge bestätigte diese Vermutung: er hatte nach einem Knall einen Wagen vom Unfallort wegfahren sehen. Dabei handelte es sich seinen Angaben zufolge um einen schwarzen Pkw mit Dürener Kennzeichen. Auffällig war ein helles Muster auf der rechten Seite des Kofferraumdeckels. Am Steuer saß ein Mann, der einen Bart und lange, zum Dutt gebundene Haare trug.

Hinweise auf das Fahrzeug und weitere Zeugen des Unfallhergangs erbittet der zuständige Ermittler des Verkehrskommissariats an die Nummer 02421 949-5233. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten nimmt die Leitstelle unter der 02421 949-6425 Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell