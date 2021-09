Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Einbruch in Wohnhaus

Isselburg (ots)

Eingebrochen sind Unbekannte am Freitag in Wohnhaus an der Straße Dwarsefeld in Isselburg. Um hineinzukommen, hatten sich die Täter mit Gewalt an einer Terrassentür zu schaffen gemacht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Zigaretten und entfernten sich schnell wieder, da Hunde anschlugen. Zu der Tat kam es zwischen 09.00 Uhr und 13.00 Uhr. Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

