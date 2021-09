Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Vor der Polizei geflüchtet

Gronau (ots)

Sich und andere in Gefahr gebracht hat ein Autofahrer in der Nacht zum Sonntag in Gronau - der Mann war vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Beamte hatten den 36-Jährigen gegen 01.25 Uhr anhalten wollen, als er die Enscheder Straße befuhr. Der Gronauer entfernte sich jedoch mit hohem Tempo durch die Innenstadt. Dabei fuhr er schließlich in die Sackgasse "Am Glanerfeld" und kam auf der Böschung zum Stehen. Als Polizeibeamte ihn schließlich dort kontrollieren wollen, flüchtete der 36-Jährige erneut. Ein Beamter konnte sich gerade noch in Sicherheit bringen, als der Flüchtende weiterfuhr und dabei den Streifenwagen touchierte. Die Beamten folgten ihm. Schließlich platzte ein Vorderreifen am Fahrzeug des Gronauers, der noch einige hundert Meter weiterfuhr und danach am Nordiek zu Fuß in ein Waldstück flüchtete. Die Beamten konnten ihn dort festnehmen. Da sich Hinweise auf den Konsum von Drogen beim Fahrer ergaben, entnahm ein Arzt in der Polizeiwache eine Blutprobe. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher, nahmen den Mann in Gewahrsam und leiteten ein Strafverfahren ein.

