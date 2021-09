Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Alkoholisiert gegen Baum geprallt

Bocholt (ots)

Gegen einen Baum geprallt ist am Samstag ein Autofahrer in Bocholt. Der 39-Jährige hatte gegen 21.15 Uhr die Straße Degelingsesch in Fahrtrichtung Büngerner Straße befahren. Dort kam der Bocholter in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Anzeichen dafür, dass der Mann alkoholisiert am Steuer gesessen hatte. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 2,4 Promille hin. Ein Arzt entnahm dem Fahrer in der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Grad der Alkolholisierung exakt nachzuweisen. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

