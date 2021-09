Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Motorradfahrer leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich am Freitag ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Bocholt-Mussum. Eine 74-Jährige war gegen 14.45 Uhr mit ihrem Wagen aus Richtung Mussum kommend von der Alfred-Flender-Straße aus in den Kreisverkehr mit dem Loikumer Weg und der Schaffeldstraße eingefahren. Die Bocholterin stieß dabei gegen das Motorrad eines 49-Jährigen, der dadurch stürzte. Der Dorstener wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

