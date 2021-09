Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelecfahrer leicht verletzt

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Samstag in Ahaus bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 50-Jährige Ahauserin hatten gegen 16.30 Uhr den Fliederweg befahren und verkehrsbedingt gebremst. Ein hinter ihr fahrender Ahauser stieß mit seinem Pedelec gegen das vorausfahrende und kam zu Fall. Ein Rettungswagen brachten den ebenfalls 50-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

