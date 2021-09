Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Offenburg und der Staatsanwaltschaft Baden-Baden Murgtal - Große Durchsuchungsaktion

Am frühen Donnerstagmorgen vollstreckten Polizeibeamte der Polizeireviere Gaggenau, Rastatt und Bühl mit Unterstützung starker Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz in einer länger vom Polizeirevier Gaggenau geplanten Durchsuchungsaktion 14 Wohnungen von Jugendlichen, Heranwachsenden und jungen Erwachsenen, denen der - teils gewerbsmäßige - Handel mit verschiedenen Arten von Betäubungsmitteln mit Schwerpunkt im Murgtal sowie der Erwerb und Besitz von Betäubungsmitteln und der Besitz von Waffen zur Last gelegt wird. Bei den 11 männlichen und 3 weiblichen Beschuldigten im Alter zwischen 16 und 27 Jahren wurden Betäubungsmittel und weitere Beweismittel aufgefunden und beschlagnahmt.

Zeitgleich vollstreckten die Polizeibeamten unter Führung des Kriminalkommissariats Rastatt einen weiteren von der Staatsanwaltschaft Baden-Baden erwirkten Durchsuchungsbeschluss bei einem 27-Jährigen, dem unter anderem der Handel mit Amphetamin im Kilogrammbereich vorgeworfen wird. Bei diesem Beschuldigten fanden die Durchsuchungskräfte nicht nur größere Mengen an LSD, MDMA, Amphetamin und Marihuana, sondern auch zwei mutmaßlich scharfe Schusswaffen und mehrere hundert Schuss Munition, weshalb die Staatsanwaltschaft Baden-Baden beim zuständigen Amtsgericht gegen diesen Beschuldigten den Erlass eines Haftbefehls wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge beantragte.

Die Ermittlungen des Polizeipräsidiums Offenburg und der Staatsanwaltschaft Baden-Baden dauern an.

