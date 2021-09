Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Friesenheim (ots)

Nachdem am Dienstagabend ein bislang Unbekannter auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Am Mittelbach" mit seinem BMW beim Ausparken einen geparkten Skoda beschädigt haben soll, flüchtete dieser ohne seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nach zu kommen. Am Skoda entstand hierbei ein Schaden von ungefähr 1000 Euro. Wer den Vorfall gegen 18:15 Uhr beobachten konnte und Hinweise zu dem flüchtigen weißen BMW oder dem unbekannten jungen Fahrzeugführer machen kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern des Polizeireviers Lahr unter 07821 277-0 in Verbindung zu setzten.

/as

