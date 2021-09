Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Kehl (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten und zwei leicht verletzten Person sowie einem Sachschaden von rund 37.500 Euro kam es am Donnerstagmittag auf der "EDF-Straße". Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 52-jähriger Opel-Corsa-Fahrer die "EDF-Straße" von Kehl-Auenheim kommend in Richtung Rheinau, als er gegen 14.45 Uhr aufgrund Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebots den Außenspiegel eines ordnungsgemäß entgegenkommenden VW-Golf streifte und in der Folge mit einem ebenfalls ordnungsgemäß entgegenkommenden VW Passat kollidierte. Durch die Kollision kam sein Fahrzeug in Schleudern, wurde auf die linke Schutzplanke abgewiesen und kam dort zum Stillstand. Der Opel-Fahrer selbst wurde durch den Unfall schwer, der Passat-Fahrer und eine Mitfahrerin leicht verletzt. Alle wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Neben Abschleppdiensten, die sich um den Opel und den Passat kümmern mussten, war auch die Feuerwehr Kehl mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

/lk

