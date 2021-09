Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, L 75 - Fahrradfahrerin bei Abbiegevorgang leicht verletzt, Zeugen gesucht

Rheinmünster (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin kam es am Donnerstagabend im Kreuzungsbereich der Rastatter Straße zur Bannstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die 20-jährige Lenkerin eines Volkswagens die L 75 von Söllingen kommend in Richtung Schwarzach, als sie gegen 17.30 Uhr auf Höhe der Einmündung zur Bannstraße eine 83-jährige Fahrradfahrerin links überholte. Jedoch war die Seniorin im Begriff nach links in die Bahnstraße einzubiegen, weshalb sie zu Fall kam und sich leicht verletzte. Die Radfahrerin wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zu einer Berührung beider Fahrzeuge sei es nicht gekommen. Ein Sachschaden ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht entstanden. Die Polizei bittet insbesondere den bislang nicht bekannten Mann, der laut Aussage der Unfallbeteiligten das Unfallgeschehen beobachtet haben soll, sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 zu melden.

/lk

