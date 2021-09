Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Leicht Verletzter nach Verkehrsunfall

Offenburg (ots)

Ein 19-jähriger Fahrradfahrer trug nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in der Turnhallestraße glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon. Als eine 56-Jährige von einem Parkplatz einer Apotheke auf die Turnhallestraße einfuhr, übersah sie gegen 18.30 Uhr den von links den Radweg in Richtung Wilhelmerstraße befahrenden Fahrradfahrer. Dabei wurde der junge Erwachsene von der BMW-Fahrerin erfasst zu Boden gestoßen und leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

/ lk

