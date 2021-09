Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, B 500 - Kontrolle verloren

Baden-Baden (ots)

Ein 26-jähriger Motorradfahrer war am Donnerstagnachmittag auf der B 500 von Zimmerplatz kommend in Richtung Schwanenwasen unterwegs, als er gegen 17 Uhr in der dortigen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und dadurch nach links von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte der Honda-Fahrer mit der dortigen Schutzplanke. Durch den Aufprall wurde er auf den rechten Fahrstreifen abgewiesen und kam dort zum Liegen. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da die Straße mit Öl verunreinigt war, mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden erste Reinigungsmaßnahmen durchführen, beauftragten jedoch im weiteren Verlauf eine Spezialfirma, um den Fahrbahnbelag zu säubern. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

/lk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell