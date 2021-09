Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung: Barloer Straße/Awater Unfall mit Verletzten

Rhede-Vardingholt (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 16:55 Uhr befuhr eine 84-jährige Frau aus Bocholt mit ihrem Pedelec die Straße "Awater" und wollte vermutlich die Barloer Straße überqueren. Gleichzeitig befuhr eine 48-jährige Frau aus Rhede mit ihrem Motorrad die Barloer Straße aus Richtung Rhede kommend in Fahrtrichtung Bocholt-Barlo. Im Kreuzungsbereich mit der Straße "Awater" kam es dann zum Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmern, wobei beide Frauen schwer verletzt wurden. Die 84-jährige Radfahrerin wurde zunächst mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo sie jedoch ihren schweren Verletzungen erlag. Die 48-jährige Motorradfahrerin wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro. Die Barloer Straße war im Bereich der Unfallstelle für ca. 2 Stunden voll gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Das Verkehrskommissariat der Polizei Borken hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Borken (Telefon 02861-900-0) in Verbindung zu setzen.

Leitstelle der Polizei Borken, Bernd Pohlschröder, Telefon 02861-900-4200

