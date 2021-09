Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fensterscheibe beschädigt, Verkehrsunfälle, Körperliche Auseinandersetzung

Aalen (ots)

Crailsheim: Fensterscheibe beschädigt

Ein Vandale versuchte am Montagmorgen gegen 03:30 Uhr die Fensterscheibe eines Verkaufsgebäudes in der Schmalen Straße mit einem Gullideckel einzuwerfen. Der Versuch scheiterte, weshalb die Person anschließend flüchtete. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Obersontheim: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Eine 19-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Sonntagabend gegen 19 Uhr die Hauptstraße. Als sie von dort nach links auf die Haller Straße in Richtung Crailsheim einbiegen wollte, übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 26-jährigen Audi-Fahrer, der auf der Haller Straße aus Richtung Crailsheim kam. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der 26-Jährige und dessen 37-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

Obersontheim: Körperliche Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Stockäcker zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Aufgrund langanhaltender Streitigkeiten gerieten ein 40-jähriger Mann und ein 19-jähriger Mann erneut in ein Wortgefecht. Im Zuge dessen ging der 40-Jährige den 19-Jährigen an, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Der 19-Jährige konnte nach kurzer Zeit in Richtung des Einkaufsmarktes flüchten. Der Polizeiposten Bühlertann hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07973 5137 zu melden.

Kirchberg an der Jagst: Verkehrsunfall auf der Autobahn

Am Montagnachmittag gegen 13:20 Uhr kam es auf der A6 in Richtung Heilbronn zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger VW-Fahrer befuhr den rechten Fahrstreifen. Dabei erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 53-jähriger Sattelzug-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Der VW-Fahrer fuhr auf den Sattelzug auf und wurde auf den linken Fahrstreifen abgewiesen. Ein 61-jähriger Kia-Fahrer, welcher auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war, kollidierte ebenfalls mit dem VW. Durch den Unfall wurden die drei Fahrer, sowie die Beifahrerin im KIA leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 50 000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die A6 vollständig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell