Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch, Unfälle, Unfallflucht

Aalen (ots)

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Einbruch in Vereinsheim

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Freitag, 22:00 Uhr und Samstag, 11:00 Uhr in ein Vereinsheim der Kelterstraße eingebrochen. Entwendet wurde offenbar nichts aus den Räumlichkeiten. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei Schmiden sucht Zeugen unter Telefon 0711 9519130.

Rudersberg-Steinenberg: Unfall nach möglichem technischen Defekt

Am Samstag kurz nach 15:00 Uhr befuhr ein 62-Jähriger mit einem Suzuki-Motorrad die Lenkstraße. In einer dortigen Rechtskurve wollte der Biker einlenken, als aufgrund eines möglichen technischen Defekts die Lenkung nicht mehr reagierte. In der Folge fuhr das Motorrad auf einen geparkten PKW der Marke Mini. Anschließend fährt das Motorrad weiter und kollidiert mit einer Hausfassade. Der Biker wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Berglen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Samstag zwischen 13:30 Uhr und 19:00 Uhr bei einem unbekannten Fahrmanöver einen in der Finkenstraße geparkten PKW der Marke VW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem VW entstand Sachschaden von rund 750 Euro.

Die Polizei Winnenden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07195 694-0.

Schwaikheim: Unfall beim Fahrspurwechsel

Am Montagmorgen gegen 5:30 Uhr war ein 48 Jahre aller Ford-Fahrer auf der B14 in Fahrtrichtung Schwaikheim von Winnenden kommend auf der linke Fahrspur unterwegs. Beim Fahrspurwechsel übersah er dabei den daneben fahrenden VW einer 48-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell