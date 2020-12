Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei ermittelt nach Brand in Lagerhalle

ZarrentinZarrentin (ots)

Bei einem Feuer in einer Lagerhalle im Gewerbegebiet Gallin ist am frühen Samstagmorgen ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von 150.000 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Der Brand brach nach ersten Erkenntnissen in einem Hochregal aus, in dem Paletten mit medizinischen Verbrauchsmaterialien und Hygieneartikel gelagert waren. Insgesamt 6 Freiwillige Feuerwehren aus der Region rückten zum Löscheinsatz aus. Eine Brandmeldeanlage in der betreffenden Lagerhalle hatte zuvor den Alarm ausgelöst. Die genaue Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Hierzu dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei noch an. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit jedoch nicht vor.

