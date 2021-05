Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hohenstadt (BAB 8) - Falschfahrer

Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall auf der Autobahn

Ulm (ots)

Am Mittwoch gegen 08.45 Uhr wurde der Polizei auf der A 8 ein Falschfahrer gemeldet. Mehrere Anrufer gaben am Notruf an, dass der Pkw zwischen den Anschlussstellen Hohenstadt und Mühlhausen entgegen der Fahrtrichtung am Drackensteiner Hang unterwegs sei. Demnach sollte es sich um einen BMW mit PF-Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer bemerkte wohl irgendwann sein Fehlverhalten, wendete und fuhr in der richtigen Richtung weiter. Er konnte von einer sofort entsandten Polizeistreife nicht mehr festgestellt werden. Das Autobahnpolizeirevier Mühlhausen nahm hierzu die Ermittlungen auf und bittet Zeugen und Autofahrer, die durch den Falschfahrer gefährdet wurden sich unter 07335/96260 zu melden.

