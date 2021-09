Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Backnang: Unfall im Kreisverkehr

Eine 37 Jahre alte BMW-Fahrerin befuhr am Montag gegen 7:30 Uhr die Aspacher Straße in Richtung Ortskern. Am Kreisverkehr zur Röntgenstraße missachtete sie die Vorfahrt einer im Kreisverkehr fahrenden 37-jährigen VW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.500 Euro.

Murrhardt: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Mehrere hundert Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter zwischen Samstag, 21:00 Uhr und Sonntag, 9:00 Uhr, indem er mit einem spitzen Gegenstand ein in der Geschwister-Scholl-Straße geparkten PKW der Marke Peugeot zerkratzte.

Die Polizei Murrhardt bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07192 5313.

