Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kellerverschläge durchsucht/ Cabriodach aufgeschnitten

Iserlohn (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Soenneckenstraße hat ein unbekannter Täter am 18.07.2021 mehrere Kellerverschläge geöffnet und durchsucht. Er beschädigte die Schließriegel und verschaffte sich so im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 19:50 Uhr Zutritt. Angaben zu Diebesgut liegen der Polizei noch nicht vor. Im Zeitraum vom 19.07.2021, 11:30 Uhr, bis 20.07.2021, 06:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter ein in der Wiesenstraße geparktes VW Beetle Cabriolet. Das Stoffdach wurde dabei mit einem scharfen Gegenstand aufgeschnitten, der Kotflügel zerkratzt. Anschließend entfernte sich der Täter unbemerkt. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei Iserlohn unter 02371-9199-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell