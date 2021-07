Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnhaus

Lüdenscheid Brügge (ots)

Am 19.07.2021, zwischen 10:15 Uhr und 16:15 Uhr, drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Schlade ein. Sie beschädigten ein rückwärtig gelegenes Fenster und gelangten so in die Wohnräume. Hier durchwühlten die Täter diverse Schränke und entwendeten Bargeld. Anschließend verließen sie das Objekt unbemerkt. Die Bewohner stellten bei ihrer Rückkehr dann den Einbruch fest und informierten die Polizei. Hinweise bitte an die Polizei Lüdenscheid unter 02351-9099-0.

