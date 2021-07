Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Außenspiegel geklaut

Altena (ots)

Am 18.07.2021 entwendeten unbekannte Täter die beiden Außenspiegel eines geparkten Oldtimers der Marke Leyland. Das Fahrzeug war zwischen 14:40 Uhr und 15:00 Uhr in einem Parkhaus an der Bismarckstraße geparkt. Der oder die Täter entfernten sich anschließend unbemerkt von der Örtlichkeit. Hinweis an die Polizei Altena unter 02352-9199-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell