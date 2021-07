Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe klauen Pedelec und 75m Stromkabel

Meinerzhagen (ots)

Ein Meinerzhagener (43) fuhr gestern Abend, um 21 Uhr, zur Nachtschicht bei einer Firma am Kapellenweg. Vor dem Gebäude schloss er sein Pedelec an einem Fahrradständer ab. Als er kurz nach 6 Uhr zurückkehrte, war es samt Schloss verschwunden. Wer kann Angaben zum Verbleib des schwarzen "Bulls" Pedelecs machen? Unbekannte Diebe entwendeten zwischen 16.7. und 19.7. insgesamt 75 Meter Starkstromkabel von einer Baustelle an der Willertshagener Straße. Die Kabel wurden zum Teil abgeschnitten und aus einem Stromkasten ausgebaut. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell