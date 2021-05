Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Auto überschlägt sich

Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Mittwoch bei Berkheim.

Ulm (ots)

Gegen 7.30 Uhr fuhr die 31-Jährige von Berkheim in Richtung Erolzheim. Sie verlor die Kontrolle über ihren Ford und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Auto überschlug sich und beschädigte hierbei einen Zaun und einen Baum. Auf der Beifahrerseite kam der Ford zum Liegen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro. Die 31-Jährige kam mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

