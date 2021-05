Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Polizeieinsatz anlässlich mehrerer angemeldeter Versammlungen

Demmin (ots)

Am 08.05.2021 führte das Polizeihauptrevier Demmin anlässlich mehrerer angemeldeter Versammlungen in der Hansestadt Demmin einen Polizeieinsatz durch. Um einen friedlichen Verlauf und die Einhaltungen der Auflagen zu gewährleisten, befanden sich 70 Polizeibeamte, u.a. der Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Am Speicher in Demmin wurden ab 17:00 Uhr drei Versammlungen durchgeführt, an denen ca. 180 Personen teilnahmen. Es kam zu keinen nennenswerten Störungen.

Im näheren Umfeld versammelten sich mehrere Schaulustige, welche von den eingesetzten Polizeibeamten auf die gültige Corona-Landesverordnung hingewiesen werden mussten. Die Erstattung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen war nicht erforderlich.

Im Auftrag

Alexander Gombert

