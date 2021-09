Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall

Bocholt (ots)

Auf der Dingdener Straße in Höhe der dortigen WEVAG Tankstelle ist es am Freitag, gegen 16:22 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Dingdener Straße ist zur Zeit in Höhe der Unfallörtlichkeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Polizei und die Feuewehr sind im Einsatz. Es wird nachberichtet.

