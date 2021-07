Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verwechslung von Gas- und Bremspedal; Baucontainer aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Plochingen (ES): Gas- und Bremspedal verwechselt

Weil er versehentlich das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hat, hat ein 86-Jähriger am Mittwochvormittag in einem Parkhaus in der Neckarstraße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht. Der Senior wollte gegen zehn Uhr mit seinem Audi A3 aus der Tiefgarage fahren, als er an der Schranke bemerkte, dass er sein Parkticket noch nicht bezahlt hatte. Beim Zurücksetzen prallte er zunächst gegen einen hinter ihm wartenden Mercedes GLA eines 87-Jährigen. Dabei erschrak er offenbar und trat statt auf die Bremse aufs Gaspedal. Dabei beschleunigte sein Audi so, dass er sich drehte und im weiteren Verlauf gegen die Parkhauswand krachte. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings fiel der Sachschaden an beiden Fahrzeugen mit geschätzten 22.000 Euro beträchtlich aus. Die Parkhauswand blieb derzeitigen Erkenntnissen zufolge unbeschädigt. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Baucontainer aufgebrochen

Vermutlich mehrere Unbekannte haben zwischen Dienstag und Mittwoch einen Baucontainer an der Notzinger Steige aufgebrochen. Zwischen 12.30 Uhr und 7.50 Uhr schoben die Diebe eine schwere Radladerschaufel beiseite, brachen dann das Schloss an der Türe des Containers auf und plünderten ihn aus. Soweit bislang bekannt ist, fielen ihnen dabei neben einem Vibrationsstampfer, einer Rüttelplatte, einer Motorflex und einem Stromaggregat weitere Bauwerkzeuge in die Hände. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

