POL-BOR: Raesfeld - Im Kreisverkehr kollidiert

Ein Autofahrer ist am Donnerstag in Raesfeld gegen einen Radfahrer geprallt. Der Raesfelder zog sich leichte Verletzungen zu. Ein 58-Jähriger war gegen 18.15 Uhr mit seinem Wagen auf dem Helweg aus Richtung St. Sebastian kommend unterwegs. Als der Gelsenkirchener in den Kreisverkehr Hoher Weg / Helweg / Vennekenweg einfuhr, übersah er den Jugendlichen: Der 13-Jährige hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Kreisel befunden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

