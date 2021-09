Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Wasserbelüfter gestohlen

Borken (ots)

Auf eine Wasserbelüftungsanlage abgesehen hatten es Unbekannte in Borken. Die Täter entwendeten das Gerät aus einem Teich auf einem Grundstück an der Straße Eggenkamp. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 15.00 Uhr, und Donnerstag, 15.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

