Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gegen Mauer gefahren und geflüchtet

Bocholt (ots)

Massive Schäden hat ein Unbekannter an einer Gartenmauer in Bocholt angerichtet: Diese grenzt ein Grundstück zum Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Roonstraße ab. Von diesem muss ein Auto gegen die Einfriedung gestoßen sein. Zu dem Unfall kam es zwischen Dienstag, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 15.00 Uhr. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

