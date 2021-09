Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Erstmeldung: L572 nach Unfall gesperrt

Borken (ots)

Auf der Oedinger Straße (L572) in Borken-Burlo ist es am Freitag gegen 10.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Straße ist im Bereich der Unfallstelle in Höhe der Einmündung Sperlingstraße zurzeit voll gesperrt. Es wird nachberichtet.

