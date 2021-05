Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Mainz-Weisenau (ots)

Mittwoch, 05.05.2021 - 12:00 Uhr bis 18:30 Uhr

Gestern Nachmittag haben unbekannte Täter in der Straße Am Fort in Weisenau mehrere Autos mit Kratzern beschädigt. Zwischen 12:00 Uhr und 18:30 Uhr gingen mehrere Anzeigen wegen zerkratzten Kotflügeln und Autotüren bei der Polizei ein. Die Täter verursachten die Schäden vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell