Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Fahrrad brannte

Werl (ots)

Mit einem Feuerlöscher konnte die Feuerwehr am Freitag (19. März), um kurz nach 13 Uhr, den Brand an einem Fahrrad in einem Treppenhaus an der Wickeder Straße löschen. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine Zigarettenkippe für die Brandentstehung ursächlich sein. Zu einem Personen- oder Gebäudeschaden kam es nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. (reh)

