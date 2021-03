Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Hecke angezündet

Lippstadt (ots)

Am Sonntag, vermutlich gegen 03:23 Uhr, wurde in der Uhlandstraße eine Hecke in Brand gesetzt. Die Lebensbaumhecke befindet sich direkt an einer Hauswand. Vermutlich wurden die Flamen durch den anhaltenden Regen wieder gelöscht. Eine Fensterscheibe im Bereich der Hecke sprang durch die entstandene Hitze. Der Schaden wurde erst am nächsten Morgen bemerkt. Eine Zeugin hatte gegen 03:23 Uhr Brandgeruch wahrgenommen. Sie konnte jedoch kein Feuer finden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet weitere Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

