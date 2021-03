Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Möhnesee - Soest - Automaten auf Tankstellengelände aufgebrochen

Werl - Möhnesee - Soest (ots)

Gleich dreimal schlugen unbekannte Täter in der Nacht von Samstag (20. März) auf Sonntag an Tankstellen zu und brachen Staubsaugerautomaten, Waschboxen und Co. auf. Ziel der Täter waren die Münzbehälter. Als Tatorte identifizierte die Polizei Tankstellengelände in Ense-Bremen an der Werler Straße, Soest-Ostönnen an der Werler Landstraße und in Möhnesee-Echtrop an der Kreisstraße. Eine Videoüberwachungsanlage an der Kreisstraße konnte, gegen 4.25 Uhr, zwei Männer aufzeichnen. Ob diese jedoch mit dem Automatenaufbrüchen in Verbindung stehen ist zurzeit noch völlig unklar. Sie werden beschrieben als

Person 1:

- 170 cm bis 180 cm groß - bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit grauer Kapuze, grauer Jogginghose mit weißem Schriftzug Person 2: - 160 bis 175 cm groß - schwarz bekleidet

Die beiden Personen, sowie weitere Zeugen, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

