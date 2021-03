Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Kellerbrand

Lippstadt (ots)

Am Sonntag (21. März) bemerkte der Bewohner eines Einfamilienhauses am Bruchbäumer Weg um kurz nach 3 Uhr Brandgeruch. Ursächlich hierfür war nach ersten Erkenntnissen ein Brandgeschehen am Verteilerkasten im Keller des Hauses. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zu Klärung der Brandursache übernommen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell