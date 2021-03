Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Scheibe eingeworfen

Kirschau (ots)

Unbekannte haben am Bahnhaltepunkt in Schirgiswalde - Kirschau die Wetterschutzscheibe des Wartebereiches eingeworfen. Die Bundespolizei dokumentierte den Schaden am 15. März 2021 und ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

