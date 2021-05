Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Leichenfund im Weiher

Mainz-Laubenheim (ots)

Ein Passant meldete am späten Dienstagabend über Notruf einen leblosen, menschlichen Körper, in einem Weiher im Laubenheimer Ried. Von den ersten Polizeikräften vor Ort, konnte gegen 23:30 Uhr tatsächlich eine weibliche Leiche im Weiher treibend aufgefunden werden. Von der Freiwilligen Feuerwehr Mainz-Laubenheim, in Zusammenarbeit mit Tauchern der Mainzer Berufsfeuerwehr konnte die Leiche geborgen und an Land gebracht werden. Erste Ermittlungen sprechen dafür, dass es sich bei der Toten um die 83-jährige Vermisste handelt, nach der seit Mittwoch, dem 28.04.2021 unter Hochdruck gefahndet wurde. Endgültige Gewissheit über die Identität können aber erst weitere Ermittlungen und Untersuchungen ergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell