Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Dealer festgenommen, mehrere Kilogramm Drogen sichergestellt

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Nach umfangreichen und langwierigen Ermittlungen ist es der Kriminalpolizei Mainz am Freitagnachmittag gelungen, einen gewerbsmäßigen Dealer in Mainz festzunehmen und über 10 Kilogramm Drogen sicherzustellen.

Offensichtlich aus einer extra dafür angemieteten Wohnung in einem südlichen Mainzer Stadtteil bot ein 26-jährige Mainzer eine große Auswahl unterschiedlichster Drogen an. Bei der Durchsuchung der Wohnung sind insgesamt über 10 Kilogramm verschiedener illegaler Substanzen, sowie über 2.000,- EUR Bargeld sichergestellt worden. Bei den Drogen handelt es sich um Marihuana, Haschisch, Kokain, Crystal Meth, Ecstasy, Amphetamin sowie LSD-Trips. Ob es sich bei dem Bargeld um "Dealgeld", also Einnahmen aus dem Handel mit Betäubungsmitteln handelt, muss noch ermittelt werden. Erste Erkenntnisse zeigen, dass der Täter den Vertrieb der Drogen über den Versand in Briefumschlägen abwickelte. Über einen sogenannten Postbeschlagnahmebeschluss, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch das Amtsgericht Mainz erlassen wurde, konnten mehrere Sendungen entdeckt und sichergestellt werden. Zur Verschleierung nutzte der Täter eine fiktive Firmenadresse als Absender.

Der Täter konnte, zeitgleich zur Durchsuchung der Bunkerwohnung, im Rahmen einer Observation in einem anderen Stadtteil festgenommen werden. Seine Hauptwohnung wurde ebenfalls durchsucht.

Der 26-Jährige wurde am Samstag, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz, einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete antragsgemäß Untersuchungshaft an.

Der Wert der sichergestellten Betäubungsmittel wird auf mindestens 100.000,- EUR taxiert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell