Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbrecher stehen im Nebel

Stadtlohn (ots)

Mutmaßlich vertrieben hat eine Nebelanlage Einbrecher in Stadtlohn. Unbekannte hatten eine Eingangstür zu einer Spielhalle am Südlohner Weg eingeschlagen und damit mehrere Sicherheitssysteme aktiviert. Dazu gehörte auch eine Vernebelungsanlage. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten die Diebe das Innere nicht. Zu dem Geschehen kam es am Freitag um 01.50 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

