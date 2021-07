Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in ein Telekommunikationsgeschäft - Mehrere Handys erbeutet

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße / Ecke Maximilian-Kolbe-Weg 28.07.2021, 18.15 Uhr bis 29.07.2021, 08.50 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag in ein Telekommunikationsgeschäft in der Porschestraße ein. Sie entwendeten Handys sowie Handy-Attrappen.

Die Zeit zwischen dem frühen Mittwochabend und Donnerstagmorgen nutzten unbekannte Täter, um in das Geschäft in der Porschestraße einzubrechen. Als ein Mitarbeiter am Donnerstag gegen 08.50 Uhr das Geschäft aufschließen wollte, bemerkte er die aufgebrochene Eingangstür. Bei einer Nachschau fiel ihm auf, dass mehrere Handys und Handy-Attrappen aus dem Verkaufsraum fehlten.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

