Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Alkoholisierter Mann bedroht Kinder

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Eichendorffstraße

29.07.2021, 19.51 Uhr

Donnerstagabend bedrohte ein betrunkener 31-Jähriger Wolfsburger fünf Kinder und eine 39 Jahre alte Frau mit der Gewichtsscheibe einer Hantel. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den Mann in Gewahrsam.

Am frühen Donnerstagabend spielte eine Gruppe sieben- bis zwölfjähriger Kinder auf einem Gehweg an der Eichendorffstraße. Plötzlich kam der Wolfsburger mit dem Gewicht einer Hantelstange bedrohlich auf die Kinder zu. Er schrie, dass die Kinder sich "verpissen" sollten und er sie "platt machen" wolle. Die 39-Jährige und die Kinder bekamen Angst und forderten den Mann auf zu gehen. Zeitgleich verständigte die Frau die Polizei. Als sie dies tat entfernte sich der Mann. Den kurze Zeit später eintreffenden Polizeibeamten konnte ein Zeuge die Wohnung des Mannes zeigen. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab bei dem 31-Jährigen einen Wert von 2,23 Promille. Der Wolfsburger wurde in Gewahrsam genommen und eine Strafanzeige wegen Bedrohung gefertigt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell