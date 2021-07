Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Motorradfahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Schillerstraße, Höhe Kaufhofrondell 24.07.2021, 14.25 Uhr

Montagnachmittag wurde ein 41-jähriger Motorrad-Fahrer aus Wolfsburg bei einem Unfall auf der Schillerstraße verletzt, als er mit einem abbiegenden Audi zusammenstieß. Der 51-Jährige Autofahrer war entgegen der Beschilderung abgebogen und hatte den Wolfsburger übersehen. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der Motorrad-Fahrer die Schillerstraße in Richtung Goethestraße. Der auf der Schillerstraße in Richtung Kleiststraße fahrende Audi-Fahrer bog in Höhe des Kaufhofrondells nach links ab. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem 41-Jährigen. Der Motorrad-Fahrer kam dabei zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn für weitere medizinische Behandlungen ins Klinikum. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Die Ermittlungen zu der Unfallursache dauern an. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei dem 7. Fachkommissariat unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

