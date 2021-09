Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Blick nach rechts reichte nicht

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 21-Jähriger am Donnerstag in Stadtlohn erlitten. Der Fußgänger wollte gegen 16.10 Uhr die Klosterstraße überqueren und hatte dabei nur in eine Richtung gesehen, nach rechts. Als der Stadtlohner auf die Fahrbahn trat, lief er gegen den Wagen einer 52 Jahre alten Stadtlohnerin. Die Autofahrerin war auf der Klosterstraße in Richtung Eschstraße unterwegs. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 1.000 Euro geschätzt.

